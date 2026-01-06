Devrilen forkliftin altında kalan belediye çalışanı hayatını kaybetti

Kırkmerdiven mevkiinde meydana gelen olayda, Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Atabey Esen (28), yol çalışması sırasında kayan forkliftin altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Esen'in hayatını kaybettiği belirledi. Bölgede yapılan çalışma sonrasında Esen'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.