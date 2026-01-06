Bahis soruşturmasında tutuklu iki futbolcu hakkında yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında yeni bir karar verildi.

