Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
Ana sayfaHaberler Yaşam

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülke genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalarak yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 15:05, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 15:06
Yazdır
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

MGM'nin son hava tahmin raporlarından derlenen bilgilere göre, hafta başından bu yana etkili olan güneşli ve ılık hava, yerini Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasına bırakıyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda ani düşüş

Cuma günü Marmara'nın kuzeybatısı dışında kalan tüm kesimlerde başlayacak olan yağışlar, hafta sonu İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtiliyor.

Cuma günü hava sıcaklıklarının Ankara'da 5, İstanbul'da 6, Samsun'da 10, İzmir'de 11, Adana'da 15, Diyarbakır'da 4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber