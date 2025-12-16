Sinop'ta servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 11:18, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 11:22
H.A'nın kullandığı servis minibüsü, Karacaören köyü mevkisinde, M.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü M.G. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8'i işçi 10 kişi sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna konuldu.