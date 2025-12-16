Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Siyasi

MHP, sağlık endüstrisi başkanlığı kurulmasını önerdi

MHP ilaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığa dikkat çekerek, bu alanlarda üretim yapan özel ve kamu kurumlarının entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığına bağlı sağlık endüstrisi başkanlığı kurulmasını önerdi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 07:43, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 07:47
MHP, sağlık endüstrisi başkanlığı kurulmasını önerdi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekse Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde sağlık endüstrisi başkanlığı kurulmasını gündeme getirdi. Akçay, Türkiye'nin, sağlık hizmetleri ve sağlıkta kurumsal kapasitesiyle tüm dünyaya örnek olurken ilaç, medikal malzeme ve cihazlarda büyük ölçüde dışa bağımlı olduğuna dikkat çekti.

Akçay, 2024 yılında ilaç ihracatının 2.3 milyar dolar, ithalatının ise 6.2 milyar dolar olduğunu belirtirken, biyoteknolojik ilaç ve aşılarda da benzer durumun söz konusu olduğunu, 2023 yılında tıbbi cihaz ihracatının 1.5 milyar dolar, ithalatın ise 2.64 milyar dolar olduğunu söyledi.

Akçay, "Sağlık endüstrisinde dışa bağımlılık büyük bir meseledir. Bunun için yeni bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin milli sağlık endüstrisini güçlendirmek, ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde faaliyet yürüten özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumlarının bir çatı altında toplanarak ilgili bakanlık ve kuruluşlarla entegre bir şekilde, tümleşik halde çalışmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı sağlık endüstrisi başkanlığı da kurulmalıdır" dedi.

