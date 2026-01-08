4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."





Hakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 9 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, önceki günlerde etkili olan kar yağışının oluşturabileceği çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür: Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında idari izin

Açıklamanın devamında,

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır"

ifadelerinr yer verildi.

Elazığ Valiliği, kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Valilik açıklamasında,

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir"

denildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.



