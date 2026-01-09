AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar teslim edildi. Fatma Yönder'in mutluluğu Bakan Kurum'un paylaşımıyla gündeme geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 11:26, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 11:27
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası teslim edilen konutlara ilişkin bir video paylaşarak, Fatma Yönder adlı vatandaşın yeni evine kavuşma sevincini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun." ifadelerine yer verdi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi.

Konut Teslim Süreci ve Depremzedelerin Durumu

Yeni evlerine taşınan vatandaşlardan biri de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kardeşi ile eniştesini kaybeden, dört çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Yönder oldu. Yönder, devletin desteğiyle yeni evine kavuşmanın kendisi için bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

Fatma Yönder'in Açıklamaları

  • "Gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi, 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Sevindim ama sevinemedim, ağlayacağım ama ağlayamadım. Yeni evim benim için umut kaynağı oldu. Kardeşlerim geldi, evi temizlediler, her konuda yardımcı oldular. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim."
  • "Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı. Evimizi verdi, çok şükür arada açıkta kalmadık, yerleştik."

Kahramanmaraş'ta İnşa Edilen Bağımsız Birimler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta toplamda 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere 73 bin 956 bağımsız birimi inşa etti.


