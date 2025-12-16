'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
BM: İsrail yardımları engelliyor

BM: İsrail yardımları engelliyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'de kış şartlarına rağmen İsrail'in insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 08:54, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 08:55
BM: İsrail yardımları engelliyor

İsrail, Gazze'ye yardım girişlerine izin vermiyor.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu ve bu konuya değindi.

BM ve ortaklarının, Gazze'de "savunmasız ailelere" yardımları ulaştırmak için çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Haq, "Ancak BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) personelimiz, karşılaştıkları sürekli engeller göz önüne alındığında, ihtiyaçların insani yardım çalışanlarının yanıt verme kapasitesini aşmaya devam ettiği konusunda uyarıyor." dedi.

"TEMEL GIDALARI ULAŞTIRMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Haq, özellikle son günlerdeki şiddetli yağmurlar ve soğuk hava şartlarının bölge genelinde durumu daha da kötüleştirdiğine işaret ederek, yeni doğan bebeklerde hipotermi riskinin arttığını, özel yardım kit dağıtımı ile soğuktan donmalara karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Geçen hafta 3 bin 800 çadır ve 4 bin 600 branda dağıttıklarını belirten Haq, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra temel gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketleri de ulaştırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Haq, "Ancak cuma gününden bu yana yeterli miktarda yardım ulaştırma yeteneğimizi etkileyen kısıtlamalar nedeniyle ortaklarımız, bu tür paketler aracılığıyla sağlanan yardımların ölçeğini azaltmak zorunda kaldı." dedi.

"HERKESE ULAŞABİLSİN"

Gazze'de çocukların eğitime erişimini iyileştirme çabaları kapsamında 5 bin çocuğa yönelik geçici öğrenim alanları üzerinde de çalıştıklarını aktaran Haq, fakat İsrail'in eğitim malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle çocukların normal eğitime geri dönme çabalarının da hala kısıtlı olduğunu vurguladı.

Haq, "UNOCHA, insani yardım müdahalesinin ölçeğini hızlandırma yeteneğimize yönelik engellerin devam ettiği konusunda bir kez daha uyarıda bulunuyor. Bu engeller kaldırılmalı ve erişim sürdürülmelidir ki BM ve ortaklarımız ihtiyaç sahibi herkese ulaşabilsin." ifadesini kullandı.


