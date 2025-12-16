İstanbul'da balta ile kuaför salonunu bastı

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde kuaförlük yapan Murat Uçar, bir süre önce arkadaşı Murathan A.'nın kredi kartıyla dükkanına klima satın aldı; yaklaşık 5 ay sonra da Murat Uçar aldığı borcu ödedi.

Ancak borcunun tamamını ödemediğini iddia eden Murathan A., iş yerine giderek Murat Uçar ile konuşmaya başladı.

Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Murathan A. dükkandan ayrıldı.

BALTA İLE GELDİ

Elinde baltayla iş yerine geri dönen Murathan A., baltayla klimaya ve raflara vurarak zarar verdi.

Ardından küfrettiği iddia edilen Murathan A., çevredeki vatandaşların elindeki baltayı almasının ardından iş yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

'SENİ KESECEĞİM ÖLDÜRECEĞİM' TEHDİDİ

Olayın ardından iş yerinde hasar meydana gelirken Murat Uçar, emniyete giderek şikayetçi oldu. Murat Uçar ifadesinde, "Arkadaşım Murathan A. iş yerime gelerek daha önceden aramızdaki alacak verecek meselemizden konu açtı.

Ben daha önce ona olan borcumu zaten ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini, daha fazla vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi.

Ben de kendisine tekrar o borcu 'Ben sana ödedim' dediğimde 'Sen görürsün' diyerek iş yerimden çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir baltayla gelerek iş yerimde bulunan raflara ve 50 bin lira değerindeki klimama zarar vererek, 'Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim' diyerek ortalığı dağıttı.

Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun sen; bunu yapmaya hakkın yok' dediğimde 'Borcumu vermezsen böyle alırım' diyerek bana hakaret etti. Ben kendisine hiçbir şey demedim. Sadece yaptıklarını izledim. Yaklaşmadım." dediği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BALTAYI ALIP KLİMAMI DAĞITTI"

Uçar, "Ben arkadaşa ödemesini yaptım. Ödememi yaptığım halde dükkanıma, ekmek tekneme girip namusum olan yere zarar verdi; içeride müşteriler varken. Arkadaş hala dışarıda elini kolunu sağlayarak dolaşıyor.

Direkt baltayla hazırlıklı ve planlı bir şekilde motorla gelmiş, kenarda duruyordu. İçeri gelip bana 'Parayı verecek misin, vermeyecek misin?' diye sordu. 'Vermeyeceğim' dedim.

Dışarı çıkıp baltayı alıp, tekrar dükkana girip klimamı dağıttı. Baltayla artık bizi kesmeye mi gelmiş, zarar vermeye mi gelmiş bilmiyorum. Burada bir arkadaş vardı. O da araya girip, elinden baltayı aldı dışarı çıkarttı.

Dışarı çıkarttığında da baltayı sallayarak 'Seni keseceğim' dedi. Bana ağır ağzı alınmayacak küfürler ederek eşim var, annem var ve kalkıp hiçbir şey demedim. Sadece karakola gidip görüntüleri verip şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.

"KARŞILIK VERSEYDİM BANA SALDIRABİLİRDİ"

Murat Uçar, "Şu an klimanın zararı var. 50 bin lira bir zararımız var; mahkeme sonucunu bekliyoruz. Mahkeme sonucuna göre de hareket edeceğiz.

Bilmiyorum; adece duyduğum kadarıyla hala dışarıda işinde çalışıyor diye biliyorum. O kadar. İlk defa böyle bir olay yaşıyorum. Yerimden kalkmak istemedim.

Çünkü yerimden kalksaydım daha farklı sonuca varacaktı. Burada ben esnafım. Daha fazla duyulmasın diye istemediğim için yerimden kalkıp müdahale bile etmek istemedim. Sonuçta dükkanım 7/24 güvenlik kamerasıyla izlenmekte ve kayıtları da karakola teslim etmişim.

Ben karşılık verseydim belki bana da saldırabilirdi. O yüzden karşılık dahil vermedim. Kimsenin karışmasını da istemedim. Sadece dışarıdaki arkadaşlardan birkaçı aldı dışarı çıkarttı bu kadar." diye konuştu.



