Ankara-Niğde Otoyolu'na uluslararası ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. yılını kutlayan Ankara-Niğde Otoyolu'nun Uluslararası Yol Federasyonundan (IRF) "Proje Finansmanı ve Ekonomisi" kategorisinde ödül aldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 11:10, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 11:11
Ankara-Niğde Otoyolu'na uluslararası ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, otoyola verilen ödül dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Federasyonun her yıl düzenlediği "IRF Global Başarı Ödülleri" kapsamında Ankara-Niğde Otoyolu'nun ödül aldığını belirten Uraloğlu, "5. yıl dönümünü kutlayan otoyolumuz, 6 kıtadan üyesi bulunan IRF tarafından 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. Otoyolumuz, proje yönetimi, finansal modelleme, kalite, güvenlik ve sürdürülebilir altyapı yaklaşımı gibi kriterlerdeki başarısıyla ödülü aldı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, ödülün, ABD'nin California eyaletindeki Long Beach şehrinde 11 Aralık'ta takdim edildiğini belirtti.

"5 yılda zamandan ve akaryakıttan 30 milyar lira tasarruf ettik"

Projeyi 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, otoyolun, Edirne'den başlayarak İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan TEM Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağladığına dikkati çekti.

Uraloğlu, projenin hizmete açılmasıyla Ankara-Niğde güzergahında seyahat süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indiğini bildirerek, "5 yılda zamandan 21,5 milyar lira, akaryakıttan 8,5 milyar lira olmak üzere 30 milyar lira tasarruf ettik, bu süre zarfında 510 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçtik." ifadesini kullandı.

Hayata geçirdikleri başka projelerin de daha önce IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projelerimiz 2019'dan beri IRF tarafından ödüllendiriliyor. 2019'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 'Dizayn' kategorisinde, 2021'de 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 'Proje Finansmanı ve Ekonomi' kategorisinde, 2022'de yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde, 2023'te Zigana Tüneli 'Yapım Metodolojisi' ve Eğiste Hadimi Viyadüğü de 'Kalite Yönetimi' kategorisinde birinciliğe layık görülmüştü. Geçen yıl da Kömürhan Köprüsü 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödül almıştı."

