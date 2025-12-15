Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
ABD, Rusya ile barış için Donetsk bölgesinden çekilmesini istedi

Adı açıklanmayan yetkililer, Almanya'daki ABD-Ukrayna görüşmelerinde ABD tarafının Rusya ile barış için Ukrayna'dan Donetsk bölgesindeki güçlerini geri çekmeyi kabul etmesini istediğini açıkladı.

Haber Giriş : 15 Aralık 2025 21:22, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 21:55
ABD, Rusya ile barış için Donetsk bölgesinden çekilmesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD heyeti arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi. Adı açıklanmayan yetkililer, ABD tarafının Rusya ile barış için Ukrayna'dan Donetsk bölgesindeki güçlerini geri çekmeyi kabul etmesini istediğini açıkladı. Ukrayna tarafının daha fazla müzakere talep ettiğini aktaran yetkililer, toprak takası meselesinde anlaşmaya varmak için hala aşılması gereken büyük engeller olduğunu söyledi. Yetkililer, ayrıca anlaşma kapsamında Ukrayna'nın NATO anlaşmasının 5. maddesinde öngörülenlere benzer güvenlik garantileri alacağını ancak bu garantilerin sonsuza kadar geçerli olmayacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına açık olduğunu ifade eden yetkililer, Trump'ın Rusya'nın daha fazla batıya doğru yayılmasını engellemek istediğini söyledi.

Rusya, daha önce Donetsk ve Luhansk'ı içeren Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini ve Kırım'ı ilhak ettiğini açıklamıştı.

"Somut ilerleme sağlandı"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Son iki gün içerisinde ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereler yapıcı ve verimli geçti. Somut ilerleme sağlandı. Gün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz" demişti.

Umerov, "Şu anda sosyal medyada çok fazla gürültü ve isim verilmeden yapılan spekülasyonlar mevcut. Lütfen söylentilere ve provokasyonlara kapılmayın. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in liderlik ettiği ABD heyeti, Ukrayna'nın kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı bir şekilde çalışıyor. Ukrayna heyeti, gösterdikleri çabalar için Başkan Trump ve ekibine son derece minnettardır" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy Avrupalı liderlerle görüşecek

Zelenskiy'in bu akşam Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İsveç liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer alacağı toplantıya katılarak, barış görüşmelerine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.

