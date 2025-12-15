Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda

Türkiye genelinde hava durumu değişiyor! Kar yağışı, sağanak ve kuvvetli rüzgar birçok ili etkisi altına alacak. İl il detaylı tahminler ve önemli uyarılar geldi.

Haber Giriş : 15 Aralık 2025 08:41, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 09:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyıda yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'de kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğuda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. İşte 15 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri:

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

  • Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Bursa: 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Çanakkale: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • İstanbul: 11°C - Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
  • Kırklareli: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

  • Afyonkarahisar: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • Denizli: 12°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Muğla: 12°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

  • Adana: 18°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Antalya: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • Hatay: 13°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Isparta: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Ankara: 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
  • Eskişehir: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • Kayseri: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
  • Konya: 7°C - Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

  • Bolu: 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
  • Düzce: 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
  • Sinop: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Zonguldak: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

  • Amasya: 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
  • Rize: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Samsun: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Trabzon: 11°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

  • Erzurum: 3°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
  • Kars: 2°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
  • Malatya: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • Van: 4°C - Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

  • Batman: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
  • Diyarbakır: 10°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; doğu ilçeleri yağmurlu
  • Gaziantep: 11°C - Az bulutlu
  • Mardin: 8°C - Az bulutlu

