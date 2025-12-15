Erdoğan: Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Ukrayna-ABD arasındaki görüşmelerde 'somut ilerleme' sağlandı

Ukrayna heyetinde yer alan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Almanya'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinde somut ilerleme sağlandığını açıkladı.

15 Aralık 2025 19:16, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 19:18
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD heyeti arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen görüşmeler, bugün gerçekleştirilen toplantı ile sona erdi. Dün beş saati aşan bir görüşme gerçekleştiren heyetler arasındaki barış müzakereleri, bugün gerçekleştirilen yaklaşık bir buçuk saatlik toplantı ile son buldu.

"Somut ilerleme sağlandı"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Son iki gün içerisinde ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereler yapıcı ve verimli geçti. Somut ilerleme sağlandı. Gün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz" dedi.

Umerov, "Şu anda sosyal medyada çok fazla gürültü ve isim verilmeden yapılan spekülasyonlar mevcut. Lütfen söylentilere ve provokasyonlara kapılmayın. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in liderlik ettiği ABD heyeti, Ukrayna'nın kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı bir şekilde çalışıyor. Ukrayna heyeti, gösterdikleri çabalar için Başkan Trump ve ekibine son derece minnettardır" dedi.

Zelenskiy'nin Almanya temasları

Zelenskiy, ABD heyeti ile görüşmelerin ardından Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve sonrasında Almanya Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner ile bir araya gelerek, Almanya'nın Ukrayna'ya desteği ve tazminat kredisine ilişkin konuları ele aldı. Zelenskiy'in bu akşam Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İsveç liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer alacağı toplantıya katılarak, barış görüşmelerine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.

