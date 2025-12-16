Benzinin litre fiyatına indirim geldi

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 52,49 liraya, Ankara'da 53,33 liraya, İzmir'de ise 53,69 liraya düştü.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

