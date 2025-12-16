Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim geldi. Benzinin litresi 2,02 lira ucuzladı. 16 Aralık 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 08:27, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 08:28
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzinin litre fiyatında yaklaşık yüzde 3,85 oranında indirim uygulandı.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim geldi. Benzinin litresi 2,02 lira ucuzladı.
Böylece benzinin litresi İstanbul'da 52,49 liraya, Ankara'da 53,33 liraya, İzmir'de ise 53,69 liraya düştü.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 52.55 TL
- Motorin: 53.15 TL
- LPG: 28.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 52.38 TL
- Motorin: 52.98 TL
- LPG: 27.88 TL
Ankara:
- Benzin: 53.40 TL
- Motorin: 54.17 TL
- LPG: 28.40 TL
İzmir:
- Benzin: 53.74 TL
- Motorin: 54.51 TL
- LPG: 28.33 TL