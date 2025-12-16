Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında ilk 100'de
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Sistemde Adaletsizlik
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da lokanta, restoran ve kafe denetimi yaptı

İstanbul'da restoranları denetleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri, vatandaşların haklarını korumak için fiyat etiketi yönetmeliği getirdi. İşletmelerin menülerini kapı girişlerinde göstermelerini zorunlu hale getirdi.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 14:59, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 15:02
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde lokanta, restoran ve kafe denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, il müdürlüğü olarak restoran, kafe ve lokantalara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

HİZMET BEDELİNİN KAPILARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİ

Bakanlığın, vatandaşların hem aldanmaması hem menfaatlerinin korunması için Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında menü uygulaması getirdiğini hatırlatan Menteşe, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli uygulamayla, restoran, lokanta veya kafelerin, vatandaşların içeride alacakları hizmetin bedelini işletmeye girmeden, kapılarda, rahat girebilecekleri bir yerde bulundurmaların zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Menteşe, şunları kaydetti:

Biz bu doğrultuda İstanbul'da 2025 yılında yaklaşık 26 bin 203 restoran, kafe, işletmeyi denetledik. Bu denetimler kapsamında yaklaşık 18 bin 177 üründe aykırılık tespit ettik. Bu doğrultuda 57 milyon 548 bin 382 liralık idari yaptırım uyguladık. Bu alanda yine bazı ürünlerde özellikle iskender, dönerlerde gramaj zorunluluğu getirdi. Onları takip ediyoruz.

"VATANDAŞ MAĞDURİYETİNİ PLATFORMLARIMIZ ÜZERİNDEN BİZLERE ULAŞTIRMALI"

Yani burada vatandaşın listeye baktığında aldanmaması, vatandaşı yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi gerekli. Bu ilk aşama. Bunların akabinde diyelim ki vatandaşımız mağdur oldu. Bu mağduriyetini ALO 175 Tüketici Dayanışma Hattı'na iletebiliyor veya CİMER üzerinden bakanlığımızın dijital platformları var. Haksız fiyat değerlendirme uygulamasıdır, onlar üzerinden bizlere ulaştırabiliyor.

ŞİKAYETLERİN YÜZDE 93'ÜNE DÖNÜŞ YAPILDI

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, bugüne kadar kendilerine ulaşan şikayetlerin yaklaşık yüzde 93'üne döndüklerini belirterek, o nedenle vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmasını istediklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığının hazırlık aşamasında destek verdiği market fiyatları konusunda bir uygulamanın devreye girdiğini belirten Menteşe, 'marketfiyati.org.tr' (Uygulama Apple/Android Store'da Market Fiyatı ismiyle yer alıyor) uygulamasında vatandaşların aradıkları ürünün en yakınında nerede, hangi mağazada, kaç liraya satıldığını görebildiklerini vurguladı.

Vatandaşların alışverişe çıkmadan buna bakarak ona göre alışverişlerini planlayabildiklerini kaydeden Menteşe, "Menülerde de yayınlanacağı daha önceden duyurulan bir başka uygulamayı Bakanımız bir, iki ay içerisinde devreye koyacak. O da milletimiz için hayırlı bir hizmet olacaktır." şeklinde konuştu.


