Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Balıkesir-Çanakkale kara yolu Devlet Hastanesi kavşağında Serkan D. idaresindeki otomobil ile Rıfat E. idaresindeki öğrenci servis minibüsü çarpıştı.

Kazada serviste bulunan Rıfat E. ile öğrenciler Aslan Efe G., Mina Su Ö. Defne İrem D. ve Civan Mert Y. ve otomobilin sürücüsü Serkan D. ile yanında yolcu olarak bulunan Saliha D., Hüseyin Engin D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Balıkesir-Çanakkale kara yolunun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.