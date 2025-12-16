2013'te kadroya geçirilen sözleşmeli personelin memuriyetine son verilmesi hukuka aykırı bulundu

Davacı çözümleyici olmak için gerekli nitelikleri taşımadan işe alınmış



Sözleşmeli personel statüsünde çözümleyici olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi uyarınca memur kadrosuna atanan davacının, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ''Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki çözümleyici kadrosuna atanabilmek için, fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek şartlarından, programcı sertifikasına sahip olmak koşulunu sağlamadığı, böylece çözümleyici olarak işe alınma şartlarını taşımadığı, sonuç itibarıyla davacının atamasının mevzuata açıkça aykırı olarak gerçekleştiği gerekçesiyle 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Danıştay: Kadroya geçirilirken sadece genel şartlara bakılmalıdır



657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışan ilgililerin memur kadrosuna atanabilmeleri için, sadece memurluğa atanmaya ilişkin genel şartlar yönünden değerlendirme yapılması gerektiği dikkate alındığında, 25/06/2013 tarihi itibarıyla sözleşme personel statüsünde çalışan ve anılan Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımadığına ilişkin bir sebep ileri sürülmeyen davacının, sözleşmeli personel statüsünden memurluğa atanma koşullarını taşıdığı açık olduğundan, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması sebebiyle memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu gerekçeyle hukuka uygunluk görülmemiştir.

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

.. Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çözümleyici olarak görev yapmakta iken, 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Geçici 41. madde uyarınca 20/09/2013 tarihinde memur kadrosuna atanan ve 6360 sayılı Kanun hükümleri uyarınca devir üzerine . Belediyesinde göreve başlayan davacının, anılan Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin Samandağ Belediye Başkanlığının ... tarih ve E... sayılı işlemin iptali ile parasal haklarının ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:... K:... sayılı kararıyla; davacı ile ilk defa sözleşme imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ''Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, çözümleyici kadrosuna atanabilmek için, fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek şartının bulunduğu, davacı ile mülga . Belediye Başkanlığı arasında 15/02/2012 - 31/12/2012 tarihlerinde geçerli olmak üzere hizmet sözleşmesinin imzalandığı, sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla davacının 4 yıllık lisans mezunu olduğu ve . Halk Eğitim Merkezi tarafından 02/06/2010 tarihinde düzenlenen bilgisayar kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği - Operatör) sertifikasının bulunduğu, ancak mevzuatta aranan programcı sertifikasının bulunmadığı, bilgisayar programcısı sertifikasını ise ilk sözleşme imzaladığı tarihten sonra 25/11/2012 tarihinde aldığı, sözleşme süresinin bitiminden sonra 03/01/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni bir sözleşme imzalandığı, bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla davacının çözümleyici kadrosuna atanmak için gereken şartlara haiz olduğu, yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Geçici 41. maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştığı kadroya memur olarak atamasının yapılması için aranan şartları, 2013 tarihi itibarıyla imzaladığı sözleşme kapsamında taşıdığının görüldüğü, bu durumda davacının, her ne kadar imzaladığı ilk sözleşme tarihi itibarıyla çözümleyici olarak çalışma şartlarını taşımadığı görülmekte ise de, imzalanan ilk sözleşmenin süreli olduğu ve davacı ile 2013 tarihinde yeni bir sözleşmenin imzalandığı, böylece davacının 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştığı kadroya memur olarak atanmasına ilişkin şartları 2013 yılında imzalamış olduğu sözleşme doğrultusunda taşıdığı dikkate alındığında, memur olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, davacının görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, tazmin isteminin kabulü ile işlemden kaynaklı yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Temyize konu kararın usul ve yasaya aykırı olduğu, eksik inceleme neticesinde karar verildiği, iddialarının yeterince değerlendirilmediği belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davacı ilk olarak .. Belediyesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1. dereceli çözümleyici kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere 15/02/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında geçerli olan sözleşme ile göreve başlamış, sonrasında da 03/01/2013 - 31/12/2013 tarihleri arası geçerli olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmış, davacı . Belediye Başkanlığının 20/09/2013 tarihli oluru ile toplam 3 yıl, 1 ay, 20 gün hizmetinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A4., 48., 58., 84. ve Geçici 41. maddeleri uyarınca teknik hizmetler sınıfındaki 5. dereceli çözümleyici kadrosuna 7. derecenin 1. kademesi ile 20/09/2013 tarihinden itibaren atanmıştır.

12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Samandağ ilçesi belde belediyelerinin personel devri üzerine 31/03/2014 tarihinde Samandağ Belediyesinde göreve başlamıştır.

Bu arada . Belediye Başkanı hakkında oğlu olan davacıyı usulsüz işe aldığından bahisle görevi kötüye kullanma suçundan yapılan yargılamada, ... Asliye Ceza Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; ''5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesine göre işe başlatılan davacının, Yönetmelikteki çözümleyici, sistem programcısı iş kolundaki istenilen kalifiyelik olan program sertifikası olmadan ayrıca programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini belgeleme ve en az D düzeyinde KPDS ve dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak şartını haiz olmadığı' gerekçesiyle 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar 16/01/2015 tarihinde kesinleşmiştir.

Samandağ Belediyesinde 657 sayılı Kanun'a tabi, çözümleyici kadrosunda görev yapan ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji lisans bölümünden 07/08/2006 tarihinde mezun olan davacının, ayrıca 02/06/2010 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Hatay/Samandağ Halk Eğitim Merkezince düzenlenmiş 160 saatlik bilgisayar kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği - Operatör) sertifikası ile 25/11/2012 tarihli Ankara/Çankaya ilçesi Bem Bilgisayar Kursunca düzenlenmiş, bilgisayar programcılığı kurs bitirme belgesi bulunmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının...tarih ve E:... sayılı görüş yazısında, 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi ve idari işlemlerin geri alınmasına ilişkin içtihatlara dayanılarak, idarenin açık hata ile sakatlanmış işlemini her zaman geri alabileceği, çözümleyici olarak işe alınma şartlarını taşımayan, atamasının mevzuata açıkça aykırı olarak ve kamu görevinin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği sonradan anlaşılan davacının görevine son verilmesi gerektiği belirtilmiş, ... Kaymakamlığının ... tarih ve E:... sayılı yazısıyla da, davacı hakkında Devlet Personel Başkanlığının yazısı uyarınca işlem yapılmasının istenilmesi nedeniyle,

Dava konusu . Belediye Başkanlığının ... tarih ve E... sayılı işlemiyle, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 31/07/2017 tarihinde davacının görevine son verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''Genel ve özel şartlar'' başlıklı 48. maddesinde; Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar; Türk vatandaşı olmak, bu Kanun'un 40. maddesindeki yaş ve 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şeklinde sayılmış, özel şartlar ise; hizmet göreceği sınıf için 36. ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak şeklinde kurala bağlanmıştır.

Anılan Kanun'un ''Memurluğun sona ermesi'' başlıklı 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi halinde memurluğun sona ereceği düzenlenmiştir.

02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9. maddesi ile 657 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 41. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde; "İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına...bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.'' kuralına yer verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ''Norm kadro ve personel istihdamı'' başlıklı 49. maddesinin üçüncü fıkrasında; ''Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usüle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir...'' hükmü öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat metinleri değerlendirildiğinde; 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Geçici 41. madde uyarınca; il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında çalışanlara, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanabilme hakkının tanındığı, bu hakkın sağlanabilmesi için ise 25/06/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olmak ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak şeklinde iki kriterin öngörüldüğü, dolayısıyla bu iki koşul dışında kadroya atanma yönünden ayrıca bir belirleme yapılmadığı görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeli personel statüsünde çözümleyici olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi uyarınca memur kadrosuna atanan davacının, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ''Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki çözümleyici kadrosuna atanabilmek için, fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek şartlarından, programcı sertifikasına sahip olmak koşulunu sağlamadığı, böylece çözümleyici olarak işe alınma şartlarını taşımadığı, sonuç itibarıyla davacının atamasının mevzuata açıkça aykırı olarak gerçekleştiği gerekçesiyle 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışan ilgililerin memur kadrosuna atanabilmeleri için, sadece memurluğa atanmaya ilişkin genel şartlar yönünden değerlendirme yapılması gerektiği dikkate alındığında, 25/06/2013 tarihi itibarıyla sözleşme personel statüsünde çalışan ve anılan Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımadığına ilişkin bir sebep ileri sürülmeyen davacının, sözleşmeli personel statüsünden memurluğa atanma koşullarını taşıdığı açık olduğundan, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması sebebiyle memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu gerekçeyle hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptaline, tazmin isteminin kabulüne, dava konusu işlemden kaynaklı yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, bu husus, sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan temyize konu kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptaline, tazmin isteminin kabulüne, dava konusu işlemden kaynaklı yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

4.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 28/04/2025 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

