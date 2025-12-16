Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı

Benzin fiyatları hızlı düşüş serisine devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeler akaryakıt pompalarına da yansıyor.

Bugünden itibaren geçerli olan 2,02 liralık benzin indiriminin ardından alınan yeni kararla yarından itibaren benzine 83 kuruş daha indirim yapılacak.

Böylece İstanbul'da benzin 51,72 liraya, Ankara'da 52,57 liraya, İzmir'de ise 52,91 liraya gerileyecek.

Böylece bu hafta benzin fiyatları yüzde 5,5'i aşan indirim görmüş oldu.