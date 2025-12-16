16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "16'ncı Büyükelçiler Konferansı" kapsamında büyükelçileri kabul edecek.

(TBMM/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenecek Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziyeleri kabul edecek.

(Manisa/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Çocuklar Güvende: Dijital Dünyada Çocukları Güçlendirmek Tanıtım Programı" ile "İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/18.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2024 yılı girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek "2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, İtalya'nın Trapani Shark ekibini ağırlayacak.

(Bursa/20.30)

3- SMS Grup Efeler Ligi'nin 11'inci haftasında, Gaziantep Gençlik Spor-Ziraat Bankkart, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İBB Spor-Gebze Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik, Halkbank-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/18.00/Ankara/Bursa/İzmir/18.00)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 3 maçla, Beyaz Grup'ta ise 17. hafta 5 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 14. haftasında, gruplarda 16 maç yapılacak.