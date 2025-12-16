İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

