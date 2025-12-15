Erdoğan: Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Erdoğan: Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma

Edirne İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'ne ziyaretçi girişinin ücretli olması uygulamasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 16:56, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 17:20
Yazdır
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma

Mahkeme, Edirne Barosu, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından, yerleşkeye ziyaretçi girişinin ücretli yapılmasına yönelik uygulamanın yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davayı karara bağladı.

Beyanları inceleyen mahkeme, Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan Lozan Anıtı, tarihi tren yolu ile müzelerin, nitelikleri yönünden yalnızca üniversite öğrencilerine değil, genel kamuya açık kültürel ve tarihi alanlar olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, bu alanlara erişimin ücretlendirilmesinin, kamu hizmetinin eşitlik, süreklilik ve erişilebilirlik ilkeleriyle bağdaşmayacağından TÜ Senatosunun 19 Ekim 2024'te aldığı kararın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Oy birliği ile alınan karara 7 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği belirtildi.

- "Bu alanlara girişler ücretsiz olmalı"

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, gazetecilere, TÜ Karaağaç Yerleşkesi'nin Edirne tarihi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Mahkemeye yaptıkları başvuru sonunda ücretli girişe ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ifade eden Karakoç, "Edirne İdare Mahkemesi üniversitemizin aldığı bu kararı, hukuka aykırı buldu ve gecikmesinde de sakınca bulunan hal kapsamında kararın yürütmesini durdurdu. Bu bahsi konu uygulamanın an itibarıyla artık yürütülmemesi gerektiği sonucunu doğurur. " dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber