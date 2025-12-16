PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Sistemde Adaletsizlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Sistemde Adaletsizlik
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Sistemde Adaletsizlik

Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda küresel adaletsizlikleri ve uluslararası kurumların işlevsizliğini eleştirdi. Gazze ve Suriye'deki trajedilere değindi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 14:41, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 14:42
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Sistemde Adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, uluslararası sistemdeki mevcut sorunlara ve küresel adaletsizliklere dikkat çekti. Erdoğan, konferansın "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlendiğini belirterek, devlet geleneğinde istişarenin önemine vurgu yaptı. Son yıllarda teknolojinin ve küreselleşmenin etkisiyle uluslararası ilişkilerde yeni aktörlerin ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, çok kutupluluğa geçişin güç mücadelesini daha da sertleştirdiğini söyledi. Ayrıca, mevcut küresel güvenlik ve yönetişim mimarisinin insani krizleri ve adaletsizliği çözmekte yetersiz kaldığını dile getirdi.

Konferansın Teması ve Önemi

2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" olarak belirlendi. Erdoğan, bu üç kavramın günümüz bölgesel ve küresel koşulları açısından isabetli bir tercih olduğunu ifade etti. Konferansın, fikir alışverişi ve istişare için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Küresel Sistem ve Adaletsizlikler

Erdoğan, modern diplomasinin temellerinin atıldığı Vestfalya Anlaşması'ndan bu yana geçen yaklaşık dört asırda uluslararası ilişkilerde önemli değişiklikler yaşandığını belirtti. Çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası medya gibi yeni aktörlerin diplomasiye etkisini değerlendirdi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa, ardından çok kutupluluğa geçişin güç mücadelesini artırdığını söyledi.

İnsani Krizler ve Uluslararası Kurumların Rolü

  • Ruanda'da yaklaşık 800 bin insan kısa sürede soykırıma uğradı.
  • Bosna'da Avrupa'nın ortasında kitlesel katliamlar yaşandı.
  • Suriye'de 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ülkesini terk etti.
  • Gazze'de 70 binden fazla Filistinli öldü, 170 binden fazla kişi yaralandı.

Erdoğan, bu örneklerle mevcut uluslararası düzenin krizleri çözmek yerine derinleştirdiğini belirtti. Gazze'ye atılan bombaların miktarının Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla olduğunu vurguladı. Uluslararası kurumların çoğunun işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

Sonuç ve Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut küresel güvenlik ve yönetişim mimarisinin adaletsizliği engellemekte başarısız olduğunu belirterek, uluslararası sistemin işlevsizliğine dikkat çekti. Konuşmasında, devlet geleneğinde istişarenin önemine ve dış politikanın barış, istikrar ve refah üretme hedeflerine vurgu yaptı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber