Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Sistemde Adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, uluslararası sistemdeki mevcut sorunlara ve küresel adaletsizliklere dikkat çekti. Erdoğan, konferansın "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlendiğini belirterek, devlet geleneğinde istişarenin önemine vurgu yaptı. Son yıllarda teknolojinin ve küreselleşmenin etkisiyle uluslararası ilişkilerde yeni aktörlerin ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, çok kutupluluğa geçişin güç mücadelesini daha da sertleştirdiğini söyledi. Ayrıca, mevcut küresel güvenlik ve yönetişim mimarisinin insani krizleri ve adaletsizliği çözmekte yetersiz kaldığını dile getirdi.

Konferansın Teması ve Önemi

2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" olarak belirlendi. Erdoğan, bu üç kavramın günümüz bölgesel ve küresel koşulları açısından isabetli bir tercih olduğunu ifade etti. Konferansın, fikir alışverişi ve istişare için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Küresel Sistem ve Adaletsizlikler

Erdoğan, modern diplomasinin temellerinin atıldığı Vestfalya Anlaşması'ndan bu yana geçen yaklaşık dört asırda uluslararası ilişkilerde önemli değişiklikler yaşandığını belirtti. Çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası medya gibi yeni aktörlerin diplomasiye etkisini değerlendirdi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa, ardından çok kutupluluğa geçişin güç mücadelesini artırdığını söyledi.

İnsani Krizler ve Uluslararası Kurumların Rolü

Ruanda'da yaklaşık 800 bin insan kısa sürede soykırıma uğradı.

kısa sürede soykırıma uğradı. Bosna'da Avrupa'nın ortasında kitlesel katliamlar yaşandı.

Suriye'de 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ülkesini terk etti.

hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ülkesini terk etti. Gazze'de 70 binden fazla Filistinli öldü, 170 binden fazla kişi yaralandı.

Erdoğan, bu örneklerle mevcut uluslararası düzenin krizleri çözmek yerine derinleştirdiğini belirtti. Gazze'ye atılan bombaların miktarının Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla olduğunu vurguladı. Uluslararası kurumların çoğunun işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

Sonuç ve Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut küresel güvenlik ve yönetişim mimarisinin adaletsizliği engellemekte başarısız olduğunu belirterek, uluslararası sistemin işlevsizliğine dikkat çekti. Konuşmasında, devlet geleneğinde istişarenin önemine ve dış politikanın barış, istikrar ve refah üretme hedeflerine vurgu yaptı.



