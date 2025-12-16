MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
Futbolda 2025'in en iyileri belli oldu

Futbolda 2025 yılının en başarılı isimlerinin seçildiği 'The Best' ödüllerinde en iyi erkek futbolcu Dembele oldu.

16 Aralık 2025 22:40
FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin oy kullandığı 'The Best' ödüllerinin kazananları açıklandı. 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembele kazandı.

Puskas ödülü Montiel'in

Yılın en iyi golüne imza atan futbolcuya verilen Puskas Ödülü'nün sahibi Independiente forması giyen Santiago Montiel'in oldu.

Erkeklerde yılın 11'i şöyle: "Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele."

Gecede ödül alan diğer isimler şöyle:

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

