İstanbul Sarıyer'de gecekonduya yaslanan bina tahliye edildi

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 katlı iş yerinin kolonları ile duvarlarında çatlaklar tespit edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde petshop olarak işletilen 2 katlı binanın ikinci katının kolonları ile duvarlarında çatlaklar oluştu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net