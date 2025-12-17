İstanbul Sarıyer'de gecekonduya yaslanan bina tahliye edildi
İstanbul Sarıyer'de kolonları ile duvarlarında çatlaklar oluşan ve yan tarafında bulunan gecekonduya doğru kaydığı belirlenen 2 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde petshop olarak işletilen 2 katlı binanın ikinci katının kolonları ile duvarlarında çatlaklar oluştu.
Binada kısmi kayma meydana geldi.
İş yerinden gelen çatırdama sesleri üzerine çevredeki binalarda oturanlar evlerinden dışarı çıkarak durumu ihbar etti.
GECEKONDUYA YASLANDI
İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 katlı iş yerinin kolonları ile duvarlarında çatlaklar tespit edildi.
Binanın yan tarafında bulunan gecekonduya doğru kaydığını da belirleyen ekipler tedbir amaçlı iş yerini boşalttı.
İncelemelerini tamamlayan ekipler binanın mühürlenmesine karar verdi.
Binanın çevresi şerit çekilerek kapatıldı.