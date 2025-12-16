Çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenci tedaviye alındı

MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Ana sayfaHaberler Sağlık

Çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenci tedaviye alındı

Tarsus Kaymakamlığı, son kullanma tarihi geçmiş çikolata yedikten sonra rahatsızlandıkları için hastanede tedavi altına alınan 10 lise öğrencisinden 7'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 22:24, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 22:25
Yazdır
Çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenci tedaviye alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bir öğrencinin okula gitmeden önce satın aldığı iki kutu çikolatayı sınıf arkadaşlarıyla paylaştığı aktarıldı.

Çikolatayı tüketen öğrencilerin rahatsızlandığı ifade edilen açıklamada, "Bunun üzerine öğretmenler tarafından yapılan incelemede, çikolataların son kullanma tarihinin geçtiği fark edilmiştir. Rahatsızlanan 10 öğrencimize sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler okulda yapılmış ve ardından öğrencilerin hastaneye sevki sağlanmıştır." denildi.

Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, hastanedeki 10 çocuktan 7'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 3'ünün gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yaşanan üzücü olayla ilgili söz konusu ürünün satışının yapıldığı işletme ile yakınında bulunan iki işletme mühürlenmiştir. Gerekli idari ve adli işlem titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber