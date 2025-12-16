MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Belediye Başkanı Aras'ın danışmanına saldırı: 4 gözaltı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan, trafikte 2 kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında Arkan'ın burnu kırılırken, polis tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan'ın otomobilinin önüne motosikletiyle geçen sürücü, arkasındaki yolcu ile birlikte yere düştü. Yerden kalkan 2 kişi Arkan'ı darbettikten sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırıldığı belirlenen Arkan hastaneye kaldırıldı. Arkan'ın ameliyat olduğu ve ardından da servise alındığı öğrenildi.

'SABIKA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI'

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin plakasız motosikleti Hacışerifağa Sokak'ta bırakarak otomobille kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, Ortaca ilçesinde S.C.E. ve C.T.Ş'yi yakaladı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.T. ve İ.K.'yi de Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 milyon lira ele geçirildi. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

'KAMERAYA YANSIDI'

Öte yandan olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde motosikletli sürücünün aracın önüne geçtiği ve araca çarpmadıkları halde yere düştükleri, ardından arbede yaşandığı anlar yer aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlayan savcılık ve kolluk kuvvetlerine minnettar olduğunu, olayın bilerek yapılan bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

