Eski vekil Hüseyin Kocabıyık'a hapis cezası ve tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Kocabıyık'ın 'İftira' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kocabıyık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla katıldı.

