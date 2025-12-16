Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle benzin fiyatlarında düşüş sürüyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine bugün yapılan 2,02 liralık indirimin ardından, yarından itibaren 83 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanacak.
Benzin fiyatları hızlı düşüş serisine devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeler akaryakıt pompalarına da yansıyor.
Bugünden itibaren geçerli olan 2,02 liralık benzin indiriminin ardından alınan yeni kararla yarından itibaren benzine 83 kuruş daha indirim yapılacak.
Böylece İstanbul'da benzin 51,72 liraya, Ankara'da 52,57 liraya, İzmir'de ise 52,91 liraya gerileyecek.
Böylece bu hafta benzin fiyatları yüzde 5,5'i aşan indirim görmüş oldu.