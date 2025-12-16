Kariyer uzmanları ve denetim elemanlarından çağrı: Vaatler yerine getirilsin!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
MEB'den MEM'lere resmi yazı: Norm kadro fazlası öğretmenler için takvim belirlendi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını sürdürerek toplumsal huzuru pekiştirmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı rapor tamamlanma aşamasına geldi. 65 sayfa ve 11 başlıktan oluşması beklenen raporun önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı, ardından Cuma günü TBMM Başkanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 17:21, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 17:22
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'nin haberine göre; AK Parti'nin sürece ilişkin raporu tamamlanmak üzere. Raporun 65 sayfa ve 11 başlıktan oluşması bekleniyor.

Rapor önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Partili kurmayların raporu cuma günü TBMM Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞME VAR

AK Partili kurmayların hafta sonu önemli bir de görüşmesi var. DEM Parti ile AK Partili heyetler, cumartesi günü bir araya gelecek.

Meclis'te gerçekleşmesi beklenen görüşmenin başlangıç saati 14.00 olarak açıklandı. Görüşmede sürece ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

MHP RAPORUNU TESLİM ETMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu geçen hafta tamamlamıştı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 120 sayfalık raporda siyasal değerlendirmeler olduğu açıklanmıştı.

