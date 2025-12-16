'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını sürdürerek toplumsal huzuru pekiştirmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı rapor tamamlanma aşamasına geldi. 65 sayfa ve 11 başlıktan oluşması beklenen raporun önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı, ardından Cuma günü TBMM Başkanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.
NTV'nin haberine göre; AK Parti'nin sürece ilişkin raporu tamamlanmak üzere. Raporun 65 sayfa ve 11 başlıktan oluşması bekleniyor.
Rapor önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Partili kurmayların raporu cuma günü TBMM Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.
CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞME VAR
AK Partili kurmayların hafta sonu önemli bir de görüşmesi var. DEM Parti ile AK Partili heyetler, cumartesi günü bir araya gelecek.
Meclis'te gerçekleşmesi beklenen görüşmenin başlangıç saati 14.00 olarak açıklandı. Görüşmede sürece ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
MHP RAPORUNU TESLİM ETMİŞTİ
Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu geçen hafta tamamlamıştı.
TBMM Başkanlığı'na sunulan 120 sayfalık raporda siyasal değerlendirmeler olduğu açıklanmıştı.