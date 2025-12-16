'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'nin haberine göre; AK Parti'nin sürece ilişkin raporu tamamlanmak üzere. Raporun 65 sayfa ve 11 başlıktan oluşması bekleniyor.

Rapor önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Partili kurmayların raporu cuma günü TBMM Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞME VAR

AK Partili kurmayların hafta sonu önemli bir de görüşmesi var. DEM Parti ile AK Partili heyetler, cumartesi günü bir araya gelecek.

Meclis'te gerçekleşmesi beklenen görüşmenin başlangıç saati 14.00 olarak açıklandı. Görüşmede sürece ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

MHP RAPORUNU TESLİM ETMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu geçen hafta tamamlamıştı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 120 sayfalık raporda siyasal değerlendirmeler olduğu açıklanmıştı.