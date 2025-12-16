İBB'den Arnavutköy'deki Mavi Göl'le ilgili açıklama

İBB'den, Bolluca Mahallesi sınırlarında yer alan ve kamuoyunda Mavi Göl olarak da adlandırılan Martılıgöl'le ilgili yapılan açıklamada, alanla ilgili resmi sürecin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, maden sahasındaki rezervin tükendiğinin bildirilmesi üzerine başladığı kaydedildi.

Bölgede çok sayıdaki eski maden sahasında önceki tarihlerde yapıldığı gibi iyileştirme çalışmasına geçildiği belirtilen açıklamada, bu maksatla toprak dolgu ve döküme ihtiyaç duyulduğunun taraflara iletilmesi üzerine süreçle ilgili resmi işlemlerin yürütüldüğü aktarıldı.

Rehabilitasyon süreci kapsamında, konunun İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne taşınarak ÇED görüşü talep edildiği belirtilen açıklamada, müdürlüğün 22 Kasım 2024 tarihli yazısında, söz konusu alan için ÇED görüşüne gerek olmadığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla uygun görüş verildiği anlatıldı.

Alanın rehabilite edilebilmesi amacıyla proje hazırlanarak, 17 Aralık 2024'te Orman Bölge Müdürlüğüne yazılı başvuru yapıldığı anlatılan açıklamada, "Başvuruda, 436 bin 845 metrekarelik alanda rehabiliteye hazırlık maksatlı 13 milyon 528 bin 330 metreküp toprak dolgu işlemi için izin talep edildi. Söz konusu talep, 28 Mayıs 2025'te yazıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunarak kabul edildi ve alan 23 Mayıs 2030 tarihine kadar izinlendirildi." ifadelerine yer verildi.

- "Maden faaliyetleri sonucu oluşan çukurun su dolmasıyla yapay göl meydana geldi"

Açıklamada, belirlenen 13 milyon 528 bin 330 metreküp toprak dolgu işleminin gerçekleştirilebilmesi için konunun İBB Meclisinin onayına sunulduğu aktarılarak, şöyle devam edildi:

"19 Haziran 2025 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararı ile alan, söz konusu işlemlerin yürütülmesi amacıyla İSTAÇ AŞ'ye devredildi. Alanın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede, söz konusu bölgenin uzun süredir atıl durumda bulunduğu, geçmiş yıllarda yürütülen maden faaliyetleri sonucu oluşan çukurun zaman içerisinde su birikmesiyle dolması neticesinde bölgede yapay bir göl meydana geldiği belirlendi. Zamanla ve çevresel koşulların etkisiyle bu yapay göletin, bölgede yaşayanlar açısından can güvenliği bakımından risk unsurları barındırır hale geldiği, bu durumun ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması istendi."

Bolluca Mahallesi sınırlarında geçmişte maden sahası olarak kullanılan ve zamanla yağmur suyu alarak yapay göle dönüşen Martılıgöl'deki yasal uygulamanın tamamlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Martılıgöl'de yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, alanda yalnızca tatlı suda yaşayan sınırlı sayıda balık türünün bulunduğu belirlendi. Ayrıca gölette bulunan balıkların doğal yollarla oluşmadığı, geçmiş yıllarda izinsiz ve tamamen insan eliyle yapay olarak bırakıldığı tespit edildi. Bu türlerin korunması amacıyla bilimsel ve teknik kriterlere uygun şekilde oluşturulan kanal ve dere bağlantıları kullanılarak balıkların Alibeyköy Barajı'na güvenli biçimde yönlendirilmesi sağlandı. Göldeki suyun ziyan edilmesi söz konusu olmayıp, su kütlesi döşenen yüksek kapasiteli tahliye boruları aracılığıyla kontrollü şekilde yakındaki İSKİ su barajlarına aktarıldı."