Nükleer Tıp, Radyoloji ve Radyasyon Onkolojisi Yönetmelikleri değişti

Sağlık Bakanlığı, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Radyoloji hizmetlerine ilişkin yönetmeliklerde kapsamlı değişiklikler yaparak Resmi Gazete'de yayımladı. Düzenlemelerle ilk kez nükleer tıp teknikerlerinin görevleri netleştirildi. Üç alanda da merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirilerek, Radyoloji merkezlerinde görev yerleri tek merkezle sınırlandırıldı. Ancak, 60 yaş üstü ve %60 engelli hekimler için istisna tanındı.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 17:58, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 18:00
Nükleer tıp hizmetleri, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetlerine ilişkin yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliklerle, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji alanlarında değişiklikler yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sağlık meslek tanımına giren nükleer tıp teknikerlerinin görevleri ile ilgili ilk defa yeni hükümler getirildi. Nükleer tıp merkezlerinde çalışan mesul müdür ve merkez sorumlusunun görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi. 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna tanındı. Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Nükleer tıp merkezlerinin planlanmasına ilişkin hükümler detaylandırıldı. Merkezlerin taşınma, birleşme, devir ve adres/isim değişiklikleri için ayrıntılı izin ve yenileme süreçleri tanımlandı. Yaptırımlar caydırıcı biçimde yeniden düzenlendi, usulsüz faaliyete devam eden merkezler için doğrudan müeyyide öngörüldü.

ÇALIŞMA SINIRLARI NETLEŞTİRİLDİ

Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği ile mesleğini serbest olarak icra eden radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından açılan merkezler mevzuata dahil edildi. 'Ruhsat/faaliyet izin belgesi' kavramı güçlendirildi. Taşınma, birleşme ve devir süreçleri ayrıntılı olarak düzenlendi. Uluslararası sağlık turizmi yetkilendirmesi eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi, yaşlı ve engelli hekimler için kolaylık sağlandı. Mesul müdür ve merkez sorumlularının görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu getirildi. Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Yasaklar ve yaptırımlar caydırıcı şekilde yeniden düzenlendi.

GÖREV YERLERİ TEK MERKEZLE SINIRLANDIRILDI

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında da radyoloji merkezlerinin yalnızca il içi taşınmasına izin verildi. Merkez sorumlusu hekimlerin görev yerleri tek merkezle sınırlandırıldı, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna getirildi. Personel kimlik kartlarına karekod zorunluluğu getirildi. Usulsüz faaliyette bulunan merkezler için yaptırımlar caydırıcı hale getirildi.

