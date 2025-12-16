Kariyer uzmanları ve denetim elemanlarından çağrı: Vaatler yerine getirilsin!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
MEB'den MEM'lere resmi yazı: Norm kadro fazlası öğretmenler için takvim belirlendi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 16:15, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 16:17
Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalışla 141 bin 100 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100'e geriledi.

İstanbul, 24 bin 234 ile kasımda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili, 12 bin 706 konut satışıyla Ankara, 8 bin 540 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak sıralandı.

Konut satışları, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak, 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

Kasımda, yabancılara 1943 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 9,7 düştü. Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı, yüzde 1,4 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 728 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 662 ile Antalya, 157 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 18 bin 993'e geriledi.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 310 konut satın aldı. Bunu, 159 konutla Ukrayna ve 151 ile Alman vatandaşları izledi.

- İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak, 21 bin 499 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 15,2 oldu.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak, 207 bin 519'a yükseldi.

Kasım ayındaki ipotekli satışların 5 bin 483'ü, ocak-kasım dönemindeki 49 bin 973'ü, ilk el satışları olarak belirlendi.

- Diğer konut satışları da kasımda azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak, 119 bin 601 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı, yüzde 84,8 olarak hesaplandı.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla, 1 milyon 226 bin 614 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda yıllık bazda yüzde 5,4 azalarak, 46 bin 589'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 33 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,9 artışla 444 bin 96 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalış göstererek, 94 bin 511 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı, yüzde 67 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,4 artışla 990 bin 37 olarak kaydedildi.

