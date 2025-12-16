Üniversitenin, Araştırma Görevlisi Alımında Alan Hatası!

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 8 Aralık 2025 tarihinde ilan edilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi kadrolarında her iki alan için de "Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı arandı.

İlgili araştırma görevlisi kadroları Hemşirelik Esasları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği anabilim dallarında ilan edilmesine karşılık her iki kadroda da ilginç bir şekilde; "Halk Sağlığı Hemşireliği" alanına başvuru imkanı verilmiştir.

Kişiye özel bir ilan olarak adlandıramasak da; üniversitenin halk sağlığı alanına yönelik bu şekilde bir alan açmasına da anlam verilememektedir.

Bundan dolayı, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yapılacak değerlendirmede önceliğin ilgili kadro ilanının yapıldığı alanda lisansüstü eğitim gören kişilerin olması gerektiğini üniversite yönetiminin dikkatine sunmak isteriz!