Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 204,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,87 arttığından kasımda konut fiyatlarında reel artış görüldü.

22 AY SONRA REEL ARTIŞ

Diğer bir yandan bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.

Konut fiyatlarında 22 ay sonra ilk kez yıllık bazda reel artış görüldü.

Konut fiyatlarında kasım verisi öncesi en son 2024 Ocak'ta yıllık bazda reel artış görülmüştü.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da fiyatlar

2025yılı Kasımayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıylayüzde2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek ve düşük artış yaşanan bölgeler

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Kasım 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.