AK Parti-CHP Arasındaki Fark Büyüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarının kamuoyunda zaman zaman yanlış aktarıldığını belirtti. İnan, bazı anketlerde AK Parti'nin oy oranının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranıymış gibi sunulduğunu ifade ederek, parti ile cumhurbaşkanının oylarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ellerindeki son anket verilerine göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 35 seviyesindeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52 civarında bulunuyor. İnan ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranının yüzde 27'ye gerilediğini ve bu oranın daha da düşebileceğini belirtti.

Anket Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar

Eyyüp Kadir İnan, Ensonaber'in Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda, 2018 yılından itibaren uygulanan yeni hükümet sistemiyle birlikte cumhurbaşkanlığı ve parti seçimlerinin ayrı yapıldığını hatırlattı. Bu sistemin, vatandaşların demokratik tercihlerini güçlendirdiğini söyledi.

Anketlerdeki Yanlış Algı

İnan, bazı araştırma şirketlerinin AK Parti'nin oy oranını açıklarken, bu oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık oyu gibi lanse edildiğini ve bunun kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanının aldığı destek ile partinin aldığı desteğin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı.

Oy Oranları ve Siyasi Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı: %52

AK Parti'nin oy oranı: %35

CHP'nin oy oranı: %27

İnan, CHP'nin mevcut gidişatla yüzde 25'lere gerilemeye devam edeceğini öngördü. Ayrıca, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan güçlü bir destek almaya devam ettiğini belirtti.