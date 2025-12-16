'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Adana'da akıma kapıldı, 11 gün sonra hayata tutundu

Adana'da klima takarken akıma kapılıp 3 katlı binanın damından düşen 25 yaşındaki Halil Balcı, tam 11 gün komada kaldı. Herkesin "öldü" sandığı Balcı, iyileşip tekrar işinin başına geçti.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 10:54, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 10:55
Adana'da akıma kapıldı, 11 gün sonra hayata tutundu

Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde altı dükkan, üstü daire olan binanın 3'üncü katında klima montajı yapan Halil Balcı, dış üniteyi yerleştirmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düştü.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

11 GÜN KOMADA KALDI

Ağır yaralanan Balcı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11 gün komada kalan genç adam, uzun ve zorlu bir tedavinin ardından gözlerini açtı ve hayata tutundu.

İyileşen Balcı tekrar işinin başına geçerken mahallede ve çevresinde herkesin kendini öldü sandığını ifade etti.

"SEN ÖLMEDİN Mİ DİYE ŞAŞIRDILAR"

Elektriğe çarpılan, damdan düşen, komadan çıkıp hayata tutunan Balcı yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı Muhabirine anlattı. Balcı,"Bir evin üçüncü katında çalışıyordum. Klimayı yerine kurdum. Daha sonra borusunu dışarı uzatırken yüksek gerilim hattına kapıldım.

Üçüncü kattan aşağıya düştüm. İç kanama geçirdim. Kalbim durdu. O sırada orada bulunan sağlıkçı bir arkadaş yetişti.

Allah razı olsun, müdahale ederek kalbimi tekrar çalıştırdı. 11 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 7 günü bilincim kapalıymış. Herkes beni öldü sanıyor.

Görenler hayret ediyor. 'Hem elektrik çarpıyor hem de yüksekten düşüyorsun, verilmiş sadakan varmış' diyorlar. Beni öldü sananlara sesleniyorum Ölmedim, yaşıyorum. Oradan tek parça çıktım, çok şükür" dedi.

