Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, 12 Aralık'ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.

Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MÜDÜRLÜKTEN ALINDI, ÖĞRETMENLİĞE DEVAM EDECEK

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç.'nin vekaleten okul müdürlüğü yaptığı, olayın ardından görevden alındığı, Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise geri verildiği öğrenildi.

'BENİ DURDUK YERE DÖVDÜ'

Olayla ilgili inceleme sürerken, okula gitmediği öğrenilen Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin cezası verecek, tutanak tutacak. Ben gitmem okula" sözleriyle anlattı.

'RİNGDE BOKSÖR BUNU YAPAMAZ'

Öğretmen hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden baba Nihat K. (49), şunları söyledi:

"Cuma günü işten geldim eve. Hanım bana, 'Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana, 'Okul müdürü, Muhammed'i dövmüş' dedi. 'Öğretmendir, kızmıştır' dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. Ringde boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış, vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar? Çocuk bilmiyor, öğrensin diye okula gönderiyorum."

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Oğluna psikolojik destek aldıracağını söyleyen Nihat K., "Adam kastetmiş. 4 gündür çocuğu bırakıp, işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım, çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim 5 tane çocuğum var, işe gitmesem ne yapacağım. Çocuğumu doktora götüreceğim psikoloji düzelsin diye. Derslerinden de geri kalacak. Bugün bana, yarın sizin çocuğunuza. Okul dediğin çocukları eğitir. Nasıl olacak bu iş? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz?" dedi.

Bu işin peşini bırakmayacağını ifade eden Nihat K., "Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum" ifadelerini kullandı.

SAVCIYA İFADE VERDİ

Okul müdürü Mustafa Ç., cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.