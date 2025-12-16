Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller

Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji uzmanları, bugün için hava koşullarına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net