Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Uzmanlar yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte kar yağışı beklenen iller
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 09:15, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 11:23
Meteoroloji uzmanları, bugün için hava koşullarına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.
Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, kar yağışı beklenen 27 ili tek tek açıkladı.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Hava Forum, sosyal medya hesabından bugün 27 şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Hava Forum'un paylaşımına göre kar yağışından etkilenecek iller şu şekilde:
- Ardahan
- Kars
- Iğdır
- Ağrı
- Van
- Hakkari
- Şırnak
- Bitlis
- Muş
- Erzurum
- Erzincan
- Bingöl
- Tunceli
- Elazığ
- Artvin
- Gümüşhane
- Bayburt
- Tokat
- Amasya
- Çorum
- Kastamonu
- Sivas
- Yozgat
- Kayseri
- Çankırı
- Niğde
- Siirt