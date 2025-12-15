Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçları ortaya çıktı. Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu 7 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma Türkiye'nin gündeminde.

Yürütülen soruşturmada kapsamında uyuşturucu testine tabi tutulan isimlerle ilgili sonuçlar çıktı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN TEST SONUCU

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi çıktı. Ersoy'un kokain kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alındıktan sonra Habertürk tarafından görevine son verilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunuyor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN TEST SONUCU

Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu testi yapılan bir başka isim ise spiker Ela Rümeysa Cebeci'ydi.

Spiker Cebeci'nin de uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Sonuçlara göre; Ela Rümeysa Cebeci'nin 'esrar ve kokain' kullandığı tespit edildi.

MELTEM ACET'İN SONUCU NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir başka isim ise Meltem Acet'ti.

Spiker Meltem Acet'in testinin sonucu negatif çıktı.

Meltem Acet, uyuşturucu kullandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.