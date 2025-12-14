Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları "Kampüs" Programı kapsamında 81 ilden gelen 207 üniversite öğrencisiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona Ahmet Kaya'nın seslendirdiği "Şiire Gazele" şarkısı eşliğinde geldi.

"SİZLERE İNANIYORUM, SİZLERE GÜVENİYORUM"

Programda ilk olarak AK Parti Gençlik kolları tarafından hazırlanan "Önce Gençlik" temalı video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Gençlik buluşmaları Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün çalışmalardan biri. Birçok ilimizde gençlerimizle bir araya geldik. Bu buluşmaların şahsen benim de ufkumu açtığını ifade etmek isterim. Siz genç kardeşlerimden sadece cesaret değil, ilham da aldık. 23 yıllık iktidarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük. Siyasetten, bürokrasiye ve iş dünyasına her alanda gençlerin önünü açarak yürüdük. Bugün de gençlerin en çok teveccüh gösterdiği ve gençlere en çok teveccüh gösteren siyasi hareket biziz. Çünkü biz bu ülkenin en büyük gücünün, misyon olarak özgüven ve ideal sahibi bir gençlik olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar da yanılmadık. Köklerinden güç alan ama gözünü ufka diken, dünyanın dönüşümünü okuyabilen, iddialı, şuurlu, ahlaklı ve nitelikli bir gençlik aradık ve bunu bulduk. AK Gençlik işte böyle bir sorumluluğu omuzlarında taşıyor. Biz onca imkansızlıklara rağmen surda gedik açmayı başardık. Şimdi o surdaki o gediği büyüterek zaferi kucaklayacak olanlar sizlersiniz. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve bu yolda birlikte emin adımlarla yürümekte kararlıyız. 21. yüzyılı Türkiye'nin asrına çevirecek, gemiyi menzile ulaştıracak ve küresel liderliğini kabul ettirecek bir Türkiye'ye ben sizlerle birlikte kavuşacağımıza da inanıyorum. Siz gençlerin enerjisine, yeteneklerine ve dinamizmine ihtiyacımız var. Kendinize inanın, kendinize güvenin. hangi alanda eğitim almak istiyorsanız en iyisini alın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri sorularını yanıtladı.

"SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATÖRLERE İNANMAYIN"

Burada şu gerçeği ifade etmek de fayda görüyorum. Türkiye'de gençlere hep elde var 1 mantığıyla bakanlar olmuştur. Bunları 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesen tüm darbelerde ve darbecilerde görürsünüz. Ama biz böyle bakmadık. Biz gençlere inandık, gençlerle yol yürümenin faziletine inandık. Ve bu gençleri sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye bu gençleri kışkırtıp sokaklarımızı alev topuna çevirirken görürsünüz. Bunları Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz. Bunları halkın parasını yağmalayan suç örgütlerini yargıdan kaçırma teşebbüslerinde görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provokatörlük yaparken görürsünüz. gençlerimizden bu istismarcılara, bu millet düşmanlarına karşı dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Bu ülkenin aydınlık geleceği için gençler lütfen bunlara fırsat vermeyin. Kendi geleceğinize de ülkenin geleceğine de sahip çıkın. Rabbim ömür verirse sizlerle birlikte daha nice başarılara, zaferlere imza atacağız. Bunun hayalini kuruyor, bu güzel ideal için her birinize güveniyorum."

Program soru-cevap bölümüyle devam etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: TEMİZLİK HAREKATI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, bizim gençlere bırakacağımız en büyük mirastır" sözünün hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Yıllarca Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu hep terörle yoğruldular. Ve bu terör öyle sirayet etti ki başta üniversitelerimiz olmak üzere gençlerimiz buralarda sağlıklı bir şekilde okuma imkanı bulamadılar. Bu bölgelerde birçok insanımızı kaybettik. Ve dedik ki bizim bu işi aşmamız lazım. Oturduk, askerimizle, polisimizle değerlendirmesini yaptık ve terörsüz bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz dedik. Bütün arkadaşlarımız, istihbaratımız, teşkilatımız, hükümetimiz, kabinemiz, hiç hafife almadan süratle Terörsüz Türkiye'nin adımını atalım dedik ve attık. Şu an itibariyle gerek Güney Doğu Anadolu, gerek Doğu Anadolu bölgelerinde belki birkaç mağara kaldı ama bütün bunların dışında her yeri temizledik. Ve bu temizlik harekatı devam ediyor. Parlamentodaki arkadaşlar bu süreçle ilgili onlar da görevlerini üstlendiler. Bu çalışmaları süratlendirdik. Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor. Şu an itibariyle Güney Doğu'ya Doğu'ya artık bir sulh-u sükun gelmiş vaziyette. Güvenimiz var, eminiz ve artık yaylalara, dağlara herkes rahatlıkla çıkıyor. Çobanlar koyunlarını, kuzularını rahatlıkla otlatabiliyor."

SAVUNMA SANAYİ: YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞLER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya ilişkin bir başka soru üzerine "Bugünleri gördük, Allah'a hamdolsun. Kendi KIZILELMA'mızla, kendi füzemizle havada atışları yapmak suretiyle bununla netice alma konumuna geldik" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için de tabii özellikle Baykar grubuna şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten nasıl bir heyecan içerisinde olduklarını kendilerinden dinledikçe, gördükçe ben de daha çok heyecanlanıyorum. Bununla birlikte de demek ki bu millet istediği zaman yapar. Yapar mı yapar ama bizim çok daha önemli işlerimiz de var, onu da söyleyeyim. Hafif değil, yapacağımız çok işlerimiz var. Bununla ilgili gerek silahlı kuvvetlerimiz gerek özel sektör, başta Baykar olmak üzere birçok adımları atıyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii burada özellikle de İsrail'in yaptığı ihanetleri bir kenara koymak mümkün değil. Ama bu ihanetlerin karşısında en büyük güç kimdir, neresidir derseniz, burası. Bunu birlikte yapacağız. Dedim ya sizin gözlerinizde ben o inancı, o güveni görüyorum."



GAZZE'DE ATEŞKES: GERİ ADIM ATMAK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki ateşkese ilişkin bir başka soruya "Bundan sonraki süreçte de kararlılıkla biz yolumuza devam edeceğiz. Geri adım atmak yok. Geri adım atarsak Allah'a da Gazze'ye de hesabını veremeyiz" cevabını verdi.

