Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Böylece, yılın ilk 6 ayı için uygulanacak zam oranı da belli olacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı aralık ayı enflasyon verisinde.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da merakla beklenen rakamları açıklayacak. 17 milyon emekli ve 4 milyona yakın memurun yılın ilk 6 ayı için alacağı zam oranı netlik kazanacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisinin aylıkları, toplu sözleşmeyle belirleniyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için 5 aylık zam oranı yüzde 11,20. Memur ve emeklisi için ise bu oran yüzde 17,55 seviyesinde. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ocak-haziran döneminde uygulanacak zam oranı belli olacak.
Zam oranının netleşmesiyle sosyal yardım ödemelerine ilişkin yeni tutarlar da değişecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da güncellenecek.