Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası

TFF'nin bahis soruşturmasının teknik direktörlere uzanacağı ve bu isimlerin hafta içinde açıklanmasının beklenildiği iddia edildi. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, dosyada yeni bir aşamaya geçilirken inceleme kapsamı daha da genişletildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 14:04, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 14:06
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası

Türkiye'de futbol dünyasını sarsan yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, dosyada yeni bir aşamaya geçilirken inceleme kapsamı daha da genişletildi.

Kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütülüyor

Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve müsabaka temsilcilerinin ardından, soruşturmanın bir sonraki dalgasında teknik direktörler ile menajerlerin de detaylı şekilde mercek altına alınacağı konuşuluyor. Yetkililerin, futbolun farklı paydaşlarını kapsayan kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bazı isimleri hafta içinde kamuoyuyla paylaşması ve bu kişilerle ilgili hazırlanan dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi bekleniyor.

950 teknik adam hakkında bahis faaliyetlerine yönelik inceleme iddiası

Kulislerde, disipline sevk edilmesi muhtemel isimler arasında Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler ve menajerlerin de bulunduğu konuşuluyor.

Ayrıca Türkiye liglerinde, amatör takımlar da dahil olmak üzere 139 kulüpten yaklaşık 950 teknik adam hakkında bahis faaliyetlerine yönelik inceleme başlatıldığı iddia edildi.

