Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası

Türkiye'de futbol dünyasını sarsan yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, dosyada yeni bir aşamaya geçilirken inceleme kapsamı daha da genişletildi.

Kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütülüyor

Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve müsabaka temsilcilerinin ardından, soruşturmanın bir sonraki dalgasında teknik direktörler ile menajerlerin de detaylı şekilde mercek altına alınacağı konuşuluyor. Yetkililerin, futbolun farklı paydaşlarını kapsayan kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bazı isimleri hafta içinde kamuoyuyla paylaşması ve bu kişilerle ilgili hazırlanan dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi bekleniyor.

950 teknik adam hakkında bahis faaliyetlerine yönelik inceleme iddiası

Kulislerde, disipline sevk edilmesi muhtemel isimler arasında Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler ve menajerlerin de bulunduğu konuşuluyor.

Ayrıca Türkiye liglerinde, amatör takımlar da dahil olmak üzere 139 kulüpten yaklaşık 950 teknik adam hakkında bahis faaliyetlerine yönelik inceleme başlatıldığı iddia edildi.