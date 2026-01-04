Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sabah saatlerinde çığ düştü, bir kişi yaşamını yitirdi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Uludere Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla otopsi için Uludere Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 22:02, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 22:04
Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ortasu köyü yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Uludere Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla otopsi için Uludere Devlet Hastanesine götürüldü.