Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,0370 43,0380 43,0400 43,0410 Avro 50,4890 50,4900 50,2950 50,2960 Sterlin 57,9600 57,9700 57,9380 57,9480 İsviçre frangı 54,3160 54,3260 54,1610 54,1710 ANKARA ABD doları 43,0070 43,0870 43,0100 43,0900 Avro 50,4490 50,5290 50,2550 50,3350 Sterlin 57,9000 58,1100 57,8780 58,0880