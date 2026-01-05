Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 43,04 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 17:23, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,0370
|43,0380
|43,0400
|43,0410
|Avro
|50,4890
|50,4900
|50,2950
|50,2960
|Sterlin
|57,9600
|57,9700
|57,9380
|57,9480
|İsviçre frangı
|54,3160
|54,3260
|54,1610
|54,1710
|ANKARA
|ABD doları
|43,0070
|43,0870
|43,0100
|43,0900
|Avro
|50,4490
|50,5290
|50,2550
|50,3350
|Sterlin
|57,9000
|58,1100
|57,8780
|58,0880