Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk Lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu.

Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Kararla ayrıca, cayma hakkının kullanılması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı da 500 lira olarak belirlendi.

Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

BES'LİLER İÇİN İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?

Devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşmesi, BES yaptıranlar için kayıp olarak ifade ediliyor. Ancak katkı payının düşmesi nedeniyle BES sisteminden çıkılması da doğru değil. Eğer sistemden emeklilik şartlarını sağlamadan çıkarsanız devlet katkısını hak edemiyorsunuz. Ayrıca ödeyeceğiniz stopaj miktarı da yüksek olmuş oluyor.

BES'LİLER NE YAPMALI?

Devlet katkısı azalması ihtimali halinde yeni ödeme yapmayıp BES'inizi dondurabilirsiniz veya diğer aylar daha düşük tutarlardan ödeme yaparak birikim yapmaya devam edebilirsiniz. Bunların hiçbirini yapmayıp, iyi fon seçimi yaparak, aynı ödemelerinize devam edip birikimlerinizi artırabilirsiniz.

DEVLET KATKISI TUTARI EN YÜKSEK 79 BİN 272 LİRA OLDU

Devlet katkısı oranının yüzde 20'ye düşmesi nedeniyle elde edilecek katkı tutarı 79 bin 272 liraya düştü. 2025 yılındaki asgari ücretin brütüne kıyasla 2026 yılında elde edilecek katkı payı tutarı 14 bin 346 lira daha düşük oldu.