Borsa dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 08:19, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 09:02
Borsa dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede sosyal medya hesaplarından piyasa dolandırıcılığı yapıldığını tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda15 şüpheli gözaltına alındı.

