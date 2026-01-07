Borsa dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı
Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Yapılan incelemede sosyal medya hesaplarından piyasa dolandırıcılığı yapıldığını tespit edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda15 şüpheli gözaltına alındı.