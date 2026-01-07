İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Beştepe'de emekli zammı zirvesi
Beştepe'de emekli zammı zirvesi
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Ana sayfaHaberler Siyasi

3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'

Gelecek Partisi'nden istifa eden İsa Mesih Şahin, CHP'den ihraç istemi sonrası ayrılan Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, AK Parti'ye katılacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 07:29, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 07:47
Yazdır
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'

DEVA Partisi'nden dün istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yarın grup toplantısında AK Parti'ye katılacak. Milletvekillerine rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Gelecek Partisi'nden, Selim Temurci ile birlikte 19 Temmuz 2025 tarihinde ortak açıklama yaparak istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

"Gençlik yuvama dönüyorum"

Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı sıcak karşıladı. Kendisi ile sürece dair, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, siyasetin genel gidişatına dair düşüncelerimizi paylaştık. Benim için AK Parti gençlik yuvası; 17 yıl siyaset yaptım. Bugün geldiğimiz noktada artık itiraz zamanı olmadığını, ortak bir iradeyle güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği altında güçlü bir Türkiye için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da yuvamızda olması gerektiğini görüyoruz. Yani kendi yuvamıza dönüyoruz."

Bir süredir AK Parti ile temaslarının olduğunu belirten Şahin, bu temaslar sonucunda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini ifade etti.

"Biz CHP adına değil Gelecek Partisi adına seçildik"

CHP listelerinden seçilen vekillerin AK Parti'ye geçmelerine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine İsa Mesih Şahin, şunları söyledi:

"Biz CHP adına değil, Gelecek Partisi adına seçildik. Bu da siyasetin ilk deneyimi değil. 1991 seçimlerinde de Alpaslan Türkeş, Refah Partisi listelerinden seçilmişti. Biz 2023 seçimlerinde siyasi bir işbirliği yaptık ve Gelecek Partisi adına Meclis'e geldik. Gelecek Partisi ile de siyaset yapma imkanımız kalmadı. Fikir ayrılığı gibi nedenlerle istifa gerekçemizi de açıklamıştık, orada siyaset yapma imkanı kalmayınca ayrıldık. Şu anda en önemli motivasyonumuz artık zaman itiraz etme zamanı değil, bölgedeki krizleri, dünyadaki konjonktürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak iç cephede birlikte olma zamanı."

İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi'nden istifa dilekçesinde, "Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi'nin içinde olduğu mevcut durumun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesi artık imkansız hale gelmiştir. Gelecek Partisi büyük bir iddiayla kurulmuş, kuruluş döneminde hem Genel Merkez nezdinde hem de teşkilatlarda çok iyi bir kadro oluşturmuştur. Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarımız olağanüstü gayretler ortaya koymuştur. Partimiz kuruluş döneminde vatandaşın sahip çıkabileceği bir potansiyele sahipken bugün gelinen noktada 'siyasetteki konjonktürel dalgalanmaya göre kedisine yer bulmaya çalışan bir siyasi yapı' haline dönüşmüştür. Öyle ki organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçilmiştir. Amacını, hedeflerini ve kuruluş ilkelerini unutan bir siyasi yapının geleceği de olamaz. Dolayısıyla, 'süreç içerisinde yaşanan kimlik bunalımları, sokağın gerçeklerinden kopuk siyaset tarzı, siyasetin doğasına aykırı düşen ittifaklar, ben merkezli siyaset anlayışı, geçmişle hesaplaşma psikolojisi' gibi sebepler Gelecek Partisi'ni kuruluş iddiasından uzaklaştırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber