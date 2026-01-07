İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Yatırım devi altın için tahminini açıkladı

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, ons altının 2026 yılının son çeyreğinde yeni bir rekor seviyeye ulaşacağı tahmininde bulundu.

Morgan Stanley, düşen faiz oranları, ABD Merkez Bankası'nda olası liderlik değişimi ile merkez bankaları ve fonların alımlarını gerekçe göstererek altının bu yılın dördüncü çeyreğinde ons başına 4.800 dolara ulaşacağını öngördü.

Banka, 5 Ocak tarihli notunda, hafta sonu Venezuela'da yaşanan gelişmelerin de güvenli liman talebini artırabileceğini belirtirken, bu unsuru doğrudan fiyat tahmininin gerekçesi olarak göstermedi.

Gümüş tarafında Morgan Stanley, 2025'in arz açığının zirve yaptığı yıl olduğunu, Çin'in bu yıl başında yürürlüğe giren ihracat lisansı uygulamasının gümüş için yukarı yönlü riskleri artırdığını kaydetti. Gümüş, 2025'te yüzde 147 yükselerek en güçlü yıllık kazancını elde etti.

Baz metallerde banka, arz kısıtları ve artan talep nedeniyle alüminyum ve bakırı öne çıkardı.

