İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece düşecek

İSTANBUL'DA 10 DERECELİK DÜŞÜŞ

Lodosun etkisiyle mevsm normalleri üzerine yükselen sıcaklıklar yarından itibaren hızla düşüşe geçecek. Özellikle Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşecek ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 7 günlük raporuna göre sıcaklıklar Cuma gününden itibaren düşerken, yeni haftada, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil yurdun neredeyse tamamında soğuk ve karlı hava etkili olacak.

36 İL İÇİN UYARI

MGM ve İçişleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?Bugün İstanbul ve Bursa'da hafif yağmur var, Ankara, İzmir ve Antalya'da sağanak geçişi olacak.

İstanbul 15, Ankara 11, İzmir 20, Bursa 21, Antalya 18 derece.

Marmara'da lodos kuvvetli, bölgede yerel yağmur var.

8 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?Ankara'da perşembe ve cuma günü yağış görülecek, sıcaklıklar 12 ila 14 derecelerde seyrederken, cuma günü 5 dereceye kadar düşecek.

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, hafta sonu sıcaklıklar düşecek, yağışlar ise il genelinde görülecek.