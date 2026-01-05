Durağa bırakılan 1 aylık bebeğin annesi yakalandı
Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 12:56, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 13:29
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.
Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.